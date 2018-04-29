صور.. بدء جلسة المباحثات بين شكرى ووزير خارجية فرنسا بالقاهرة

صور.. بدء جلسة المباحثات بين شكرى ووزير خارجية فرنسا بالقاهرةالأحد، 29 أبريل 2018 04:35 م
لقاء شكرى مع وزير خارجية فرنسا
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بدأت، منذ قليل، جلسة المباحثات السياسية بين وزيرى خارجية مصر وفرنسا بمقر وزارة الخارجية.
واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى منذ قليل نظيره الفرنسى جان ايف لودريان، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك.
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