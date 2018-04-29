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صور.. بدء جلسة المباحثات بين شكرى ووزير خارجية فرنسا بالقاهرة

الأحد، 29 أبريل 2018 04:35 م
صور.. بدء جلسة المباحثات بين شكرى ووزير خارجية فرنسا بالقاهرة لقاء شكرى مع وزير خارجية فرنسا


كتب أحمد جمعة
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بدأت، منذ قليل، جلسة المباحثات السياسية بين وزيرى خارجية مصر وفرنسا بمقر وزارة الخارجية.

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واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى منذ قليل نظيره الفرنسى جان ايف لودريان، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك.
 
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