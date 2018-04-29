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صور.. اللبنانيون بفرنسا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية

الأحد، 29 أبريل 2018 03:15 م
صور.. اللبنانيون بفرنسا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية انتخابات اللبنانين فى فرنسا


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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يواصل اللبنانيون فى الخارج التصويت فى الانتخابات التشريعية، اليوم الأحد، حيث ذكرت السلطات اللبنانية توافد 8362 ناخبا.

وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات اللبنانية انطلقت صباح اليوم الأحد،  بإنتخابات المغتربين اللبنانيين فى الانتخابات النيابية فى 33 دولة، وقد بدأت عملية الاقتراع اليوم فى كندا حيث سجل 11438 ناخبا، والولايات المتحدة الاميركية وسجل 10000 ناخب.

وفى أمريكا الجنوبية توزع الناخبون اللبنانيو على 2016 ناخبا فى البرازيل، و1496 ناخبا فى فنزويلا و923 ناخبا فى الباراجواى و392 ناخبا فى الأرجنتين و347 ناخبا فى المكسيك و325 ناخبا فى كولومبيا.

بينما فى أفريقيا تم تسجيل 2344 ناخبا فى ساحل العاج ،و1263 ناخبا فى نيجيريا و400 ناخبا فى السنغال و439 ناخبا فى غينيا و375 ناخبا فى غانا و341 ناخبا فى الكونغو و312 ناخبا فى جنوب افريقيا و259 ناخبا فى سيراليون و251 ناخبا فى الجابون، و217 ناخبا فى بنين و211 ناخبا فى ليبيريا.   

 

الانتخابات اللبنانية فى فرنسا
الانتخابات اللبنانية فى فرنسا

 

جانب من تصويت الناخبين
جانب من تصويت الناخبين

 

ناخبو لبنان
ناخبو لبنان

 

جانب من عمليات التصويت
جانب من عمليات التصويت

 

مواطنة لبنانية خلال التصويت
مواطنة لبنانية خلال التصويت

 

صندوق انتخابى
صندوق انتخابى

 

لجنة انتخابية فى لبنان
لجنة انتخابية فى لبنان

 


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