video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 أبريل 2018 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. العاهل السعودى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى العلاقات الثنائية

الأحد، 29 أبريل 2018 12:53 م
صور.. العاهل السعودى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى العلاقات الثنائية لقاء العاهل السعودى ووزير الخارجية الأمريكى


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى قصره بالرياض، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكى مايكل بومبيو، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، وحضر الاستقبال صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسئولين بوزارة الخارجية الأمريكية.

لقاء العاهل السعودى ووزير الخارجية الأمريكى فى الرياض
لقاء العاهل السعودى ووزير الخارجية الأمريكى فى الرياض

 

العاهل السعودى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
العاهل السعودى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو

 

السفير السعودى بأمريكا ووزير الخارجية السعودى يحضران اللقاء
السفير السعودى بأمريكا ووزير الخارجية السعودى يحضران اللقاء

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الأمريكى: تحدثت مع زعماء السعودية عن ضرورة الوحدة الخليجية

صور.. وزير الخارجية الأمريكى الجديد يصل السعودية فى إطار جولة تشمل الأردن

صور.. وزير الخارجية الأمريكى يدعو أعضاء حلف الأطلسى لزيادة مساهماتهم

صور.. وزير الخارجية الأمريكى يحذر تركيا من شراء صواريخ إس 400 الروسية

اخبار عربية

الملك سلمان

وزير الخارجية الامريكى

وزير الخارجية السعودى

العاهل السعودى

اخبار العرب

اخبار السعودية

المملكة العربية السعودية




لا تفوتك
السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر"

السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر"

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة