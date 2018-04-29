صور.. العاهل السعودى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى العلاقات الثنائية

صور.. العاهل السعودى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى العلاقات الثنائيةالأحد، 29 أبريل 2018 12:53 م
لقاء العاهل السعودى ووزير الخارجية الأمريكى
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى قصره بالرياض، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكى مايكل بومبيو، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، وحضر الاستقبال صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسئولين بوزارة الخارجية الأمريكية.
لقاء العاهل السعودى ووزير الخارجية الأمريكى فى الرياض
العاهل السعودى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
السفير السعودى بأمريكا ووزير الخارجية السعودى يحضران اللقاء
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