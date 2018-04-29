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صور.. السعودية تطالب بتحسين الاتفاق النووى وفرض عقوبات جديدة على إيران

الأحد، 29 أبريل 2018 12:03 م
صور.. السعودية تطالب بتحسين الاتفاق النووى وفرض عقوبات جديدة على إيران وزير الخارجية السعودى عادل الجبير ونظيره الفرنسى


الرياض (أ ف ب) ـ (أ ش أ)
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دعا وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو فى الرياض إلى "تحسين" الاتفاق النووى مع إيران، قبل نحو أسبوعين من إعلان الرئيس الأمريكى قراره بشأن احتمال الانسحاب من الاتفاق.

وقال الجبير "تؤيد المملكة العربية السعودية جهود تحسين الاتفاقية النووية الإيرانية" مضيفا "كما نعتقد أن المشكلة الإيرانية يجب أن يكون التعامل معها عن طريق فرض المزيد من العقوبات".

كما أكد وزير الخارجية السعودى، عمق واستراتيجية العلاقات بين الرياض وواشنطن ، والتى تجمعهما مصالح مشتركة فى كافة المجالات.

ووصف الوزير السعودى - خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره الأمريكى، فى الرياض، وبثته وكالة الأنباء السعودية - الاجتماعات بأنها كانت إيجابية وبناءة ومثمرة، مشيرا إلى أنه تم التطرق خلالها للتحديات فى المنطقة سواءً فى لبنان وسوريا والعراق، وتدخلات إيران "السلبية " فى المنطقة، بالإضافة إلى الوضع فى اليمن، ودعم الدول الخمس فى الساحل الإفريقى وطرق التعامل مع الأزمة فى ليبيا، مؤكدا تطابق الرؤى بين الجانبين، ورغبتهما فى تكثيف العمل بجهود مشتركة للتعامل مع هذه الأمور.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكى، أن أمن السعودية يعد أولوية للولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن (واشنطن) ستستمر فى العمل عن كثب مع شركائها السعوديين لمحاربة الأخطار التى تهدد أمنهم، بدءا بإيران، التى تعمل على زعزعة استقرار المنطقة، وتقوم بدعم وتسليح المتمردين الحوثيين فى اليمن.

وأضاف أن بلاده لن تغفل على النطاق الواسع أنشطة إيران الإرهابية، باعتبارها أكبر راعى للإرهاب فى العالم - حسب وصفه -، مؤكدا تصمصم واشنطن وعزمها العمل على عدم امتلاك إيران للسلاح النووى، معتبرا أن الاتفاقية النووية مع إيران فى شكلها الحالى لاتعزز هذا الضمان.

وقال أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتصحيح هذه الاتفاقية، وأنه مالم تتمكن من ذلك كما صرح الرئيس ترمب فإن واشنطن ستخرج من هذه الاتفاقية .

جانب من المباحثات
جانب من المباحثات

 

وزير الخارجية السعودية
وزير الخارجية السعودية

 

لقاء وزير الخارجية السعودية ونظيره الفرنسى
لقاء وزير الخارجية السعودية ونظيره الفرنسى

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


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