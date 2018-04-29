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صور.. الدفاع المدنى السعودى يحاصر حريقا فى مركز تسويق بمدينة جدة

الأحد، 29 أبريل 2018 07:27 م
صور.. الدفاع المدنى السعودى يحاصر حريقا فى مركز تسويق بمدينة جدة حريق جدة


كتب عبد الوهاب الجندى
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قالت وزارة الدفاع المدنى فى المملكة العربية السعودية، إن قوات الحماية المدنية فى جدة سيطرة على 60% من الحريق الذى شب فى مركز تجارى بالمدينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى المملكة، صورا لحريق قالوا عنه إنه فى إحدى مراكز التسويق الكبرى بمدينة جدة السعودية.

 

تصاعد الأدخنة
تصاعد الأدخنة

 

حريق مركز التسوق فى جدة
حريق مركز التسوق فى جدة

 

دخنة الحريق
أدخنة الحريق
سيارات الشرطة
سيارات الشرطة

 


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جدة

السعودية

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