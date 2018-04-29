صور.. الدفاع المدنى السعودى يحاصر حريقا فى مركز تسويق بمدينة جدة

صور.. الدفاع المدنى السعودى يحاصر حريقا فى مركز تسويق بمدينة جدةالأحد، 29 أبريل 2018 07:27 م
حريق جدة
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قالت وزارة الدفاع المدنى فى المملكة العربية السعودية، إن قوات الحماية المدنية فى جدة سيطرة على 60% من الحريق الذى شب فى مركز تجارى بالمدينة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى المملكة، صورا لحريق قالوا عنه إنه فى إحدى مراكز التسويق الكبرى بمدينة جدة السعودية.
تصاعد الأدخنة
حريق مركز التسوق فى جدة
أدخنة الحريق
سيارات الشرطة
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