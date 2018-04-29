صور.. الدفاع المدنى السعودى يحاصر حريقا فى مركز تسويق بمدينة جدة







كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وزارة الدفاع المدنى فى المملكة العربية السعودية، إن قوات الحماية المدنية فى جدة سيطرة على 60% من الحريق الذى شب فى مركز تجارى بالمدينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى المملكة، صورا لحريق قالوا عنه إنه فى إحدى مراكز التسويق الكبرى بمدينة جدة السعودية.



تصاعد الأدخنة



حريق مركز التسوق فى جدة



أدخنة الحريق