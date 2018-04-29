صور.. افتتاح منفذ "الخدمة الوطنية" بقلين لبيع السلع الغذائية‏ بتخفيضات 20%

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتحت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، منفذ جهاز الخدمة الوطنية لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات 20% لمكافحة الغلاء وذلك بقرية المنشأة الكبرى مؤكده أن السلع الغذائية فى المنفذ أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، ولتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية، واللحوم والدواجن الازمة لهم بالمحافظة، بأسعار مخفضة، والتواجد فى الشارع لمراقبة الأسعار وتكثيف الرقابة على الأسواق، والتواصل مع المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية والضرورية، بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

أكدت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، أن نسبة التخفيض على السلع فى منفذ جهاز الخدمة الوطنية لبيع السلع الغذائية، تتراوح من 10% إلى 20%، إضافة إلى أن هناك معروضات تتخطى نسبة الخصم فيها 25%، ويهدف المعرض إلى محاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، يشمل كافة السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وأرز، وبقوليات وزيوت وسكر، وخضروات وفاكهة، ومستلزمات رمضان، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسواق، لافتا أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مزيد من المنافذ لتمتد إلى جميع المراكز والمدن، لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن افتتاح منفذ جهاز الخدمة الوطنية لبيع السلع الغذائية بالمراكز والمدن، جاء لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحرة للتخفيف من أعباء محدودى الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوى المنفذ على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على استمرار الحملات لضبط الاسعار ومراقبة الاسواق ومواجهة جشع التجار بفتح المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لافتا أنه سيتم توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وجودة عالية لتخفيف العبء عن كاهلهم وبخاصة فى القرى الاكثر احتياجا.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه سيتم إقامة شوادر لبيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية، كما سيتم استغلال قطاع الأمن الغذائى بالمحافظة لشراء رؤوس ماشية لضمان توفير اللحوم الطازجة للمنافذ والسلاسل التجارية، بسعر التكلفة، بالإضافة إلى اقامة منافذ لبيع الأسماك الطازجة والمثلجة بالتعاون مع الشركة الوطنية للأحياء المائية بالمدينة السمكية الصناعية غليون.