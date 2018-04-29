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صور.. إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة دار السلام بسوهاج

الأحد، 29 أبريل 2018 10:30 ص
صور.. إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة دار السلام بسوهاج حملة إزالة بسوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بحملة لإزالة 13 حالة تعدى واقعة على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار جهود المحافظة والدولة فى القضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

ومن جانبه قال لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالات مكبرة بناحية قرية البلابيش المستجدة نجع ضبيعة بالاشتراك مع قوات امن قطاع الشمال ومركز شرطة دار السلام والإدارة الزراعية، وأسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 26 قيراط، وجارى أعمال المتابعة وتكثيف الحملات.

وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف.

 
 
ازالات دار السلام (2)-1
 
ازالات دار السلام (3)
 
 
 
 
 
ازالات دار السلام (5)-1
 
 

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