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صور ..إجراء الكشف الطبى على 400 مريض بقافلة طبية بكفر الشيخ

الأحد، 29 أبريل 2018 10:48 ص
صور ..إجراء الكشف الطبى على 400 مريض بقافلة طبية بكفر الشيخ جانب من القافله الطبيه


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقدت المهندسه عايدة ماضى رئيس مركز و مدينه الحامول بكفر الشيخ، أعمال القافلة الطيبة بقريتى التفتيش وأبو سكين، والتى تشمل التخصصات " أطفال وباطنة وجراحة ورمد ونساء وأنف وأذن وتحاليل وقرارات علاج على نفقة الدولة وصيدلية متكاملة.

قالت المهندسه عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، فى بيان إن القافلة الطبية استقبلت عدد كبير من المواطنين، لإجراء الكشف الطبى عليهم، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، مؤكدة أن القافلة الطبية شملت تخصصات "أطفال ، باطنه ، جراحه ، أنف وأذن ، جلديه ، رمد ، أسنان ، نساء "، مشيراً إلى أن القافلة أجرت الكشف الطبى على 400 مواطن من القريتين، وقدمت لهم العلاج مجاناً ، مشيرة إلى أن القوافل الطبية ستجوب قرى مراكز الحامول.

 
 
 
2- رئيس مدينة الحامول تتابع القافلة الطبية
رئيس مدينة الحامول تتابع القافلة الطبية

3- جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

 


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