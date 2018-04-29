صحيفة إماراتية: قمة الصين والهند تفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين







أبوظبى (أ ش أ)

اعتبرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن قمة بكين بين الزعيم الصينى شئ جين بينج ورئيس وزراء الهند ناريندا مودى، هى محاولة لإذابة الجليد وفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين تنهى عداء طويلا بينهما تسبب بحرب فى العام 1962 وباشتباكات حدودية متفرقة طوال السنوات التالية كاد بعضها يتطور إلى حرب جديدة.

وأشارت صحيفة الخليج فى افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "الصين والهند، فصل جديد"، إلى أن هذه القمة جاءت بالتزامن مع القمة التى جمعت زعيمى كوريا الجنوبية والشمالية وتعهدا فيها بالعمل من أجل نزع السلاح النووى بالكامل من شبه الجزيرة الكورية كمؤشر على تحقيق إنجاز تاريخى يسقط جدران العزلة والعداء بين البلد الواحد المقسم.

وأشادت الصحيفة بمحاولة البلدين وضع أسس لعلاقات جديدة يمكن أن ترسى حالة من عدم العداء والتوتر الدائمين إذ أعرب بينغ عن أمله فى فتح صفحة جديدة فى العلاقات الصينية - الهندية خلال الاجتماع فيما اعتبر مودى أن البلدين يتحملان مسؤولية مشتركة فى مواجهة التحديات العالمية، وذلك من منطلق إيمانهما بأهمية العلاقات بين بلديهما وانعكاسها على مجمل قارة آسيا ومن ثم على الوضع العالمى.