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الأحد، 29 أبريل 2018 01:20 م
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شهامة المصريين.. عامل يوفر "كارو" لمساعدة الأجانب فى التنقل بين معابد النوبة

الأحد، 29 أبريل 2018 01:00 م
شهامة المصريين.. عامل يوفر "كارو" لمساعدة الأجانب فى التنقل بين معابد النوبة سائحون ألمان يستقلوا عربة كارو


أسوان – عبد الله صلاح
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حاول مجموعة من العاملين فى منطقة وادى السبوع وعمدا الأثرية بمدينة أسوان، مساعدة الوفود الأجنبية الزائرة على التنقل بين معابد النوبة القديمة، وسارع أحدهم بإحضار عربة كارو لحمل الأجانب عليها تسهيلاً لهم أثناء التنقل فى المنطقة الجبلية التى تخلو من وسائل المواصلات.

 

قال عبد الناصر صابر، مرشد سياحى، إنه كان برفقة مجموعة من السائحين الألمان أثناء رحلتهم السياحية النيلية من مدينة أسوان إلى مدينة أبوسمبل جنوبًا، مرورًا بالمزارات السياحية والأثرية بطريق الرحلة.

 

وأضاف صابر، لـ"اليوم السابع"، أن الوفد السياحى أثناء توقف رحلته بمنطقة معابد النوبة القديمة، وجد صعوبة فى التنقل بين معبدى وادى السبوع والدكة لأن المسافة بينهما بعيدة ومشقة على السائحين خاصة أن معظمهم من كبار السن.

 

وأشار صابر، إلى تطوع أحد العاملين بالمنطقة والذى سارع إلى إحضار عربة كارو تستخدم فى الموقع، لتحمل السائحين الأجانب إلى مواقع الزيارة، مما ساهم فى إضفاء نوع من البهجة على السائحين وتقدموا بشكرهم للعامل الذى ساعدهم، والتقطوا الصور التذكارية معه.

 

وأوضح المرشد السياحى، أنه تواصل مع الدكتور أحمد صالح، مدير آثار أسوان، لإيجاد وسيلة انتقال تساعد الأجانب فى التنقلات بين معابد النوبة القديمة، وخاصة أن المنطقة جبلية وعرة، لافتاً إلى أنه مع بقاء الكارو إلى جوار الطفطف فى حال تسييره كوسيلة للتنقل لأن السائح الأجنبى يحب الحيوان.

 

 

السائحون على الكارو
السائحون على الكارو

 


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