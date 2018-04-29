"شرطة السياحة" تخطر الشركات بغلق محمية وادى الريان بالفيوم لسوء الطقس







كتبت ميرفت رشاد

تلقت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوى، إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، غلق محمية وادى الريان بالفيوم، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية ولحين صدور إشعار آخر.

ومن جانبها أرسلت غرفة شركات السياحة إخطار لأعضاء الجمعية العمومية وحصل " اليوم السابع"، على نسخة منه، بتعليمات شرطة السياحة عدم تنظيم أى رحلات لمحمية وادى الريان فى الوقت الحالى ولحين صدور تعليمات جديدة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من وقوع موجة حر شديدة ورياح محملة بالأتربة على كافة أنحاء الجمهورية، وأن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا فى درجات الحرارة، حيث ستنشط رياح محملة بالرمال والأتربة، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار.