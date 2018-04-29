سكرتير عام المنوفية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

سكرتير المنوفية يضع إكليلاً زهور على نصب الجندى المجهول







المنوفية _ محمد فتحى

تقدم اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية مسيرة من شباب وطلائع المحافظة والتى نظمتها مديرية الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" تحت شعار "هما دول ولادك يامصر".

وذلك لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بشبين الكوم إحتفالاً بالذكرى 36 لتحرير سيناء، رافقه خلالها سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة والمقدم أحمد عبد الفتاح نائب المستشار العسكرى بالمنوفية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

إنطلقت المسيرة من أمام بوابة الإستاد الرياضى مروراً بالديوان العام للمحافظة وحتى النصب التذكارى بشبين الكوم، فيما قام السكرتير العام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

من جانبه هنأ السكرتير العام جموع الشعب المصرى بالذكرى الـ36 لتحرير سيناء والتى تؤكد عظمة مصر وقيمتها وقامتها عبر عصور التاريخ، مثمناً دور شهداء الوطن الذين ضحو بأرواحهم من أجل الحفاظ على وطننا الغالى ،مؤكداً أن ما تخوضه مصر فى حربها على الإرهاب لا يقل فى أهميته عن العبورالمجيد وأن معركة التنمية هى إمتداد لمعركة الكرامة التى خاضها أبناء مصر الشرفاء.

كما عقد اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية اجتماعا مع اللجنة العليا للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية للبناء على الاراضى الزراعية، حضر الاجتماع وكلاء وزارة الاسكان والزراعة والتموين والقوى العاملة والرى ورئيس قطاع الكهرباء بالمنوفية ورئيس مدينة تلا ونائب رئيس مركز أشمون وبركة السبع وشبين الكوم ومديرى إدارات شئون الانتاج والاستثمار والبيئة والمجالس والشئون القانونية.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق ثم عرضت الطلبات المقدمة للمحافظة لإقامة مشروعات على الأراضى الزراعية لإستصدار التراخيص لهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

ووافقت اللجنة على إقامة مشروعين لمستودعات توزيع إسطوانات الغاز بمركزى بركة السبع وأشمون وذلك لتوافر الشروط، وتم رفض باقى المشروعات المقدمة للجنة لعدم انطباق شروط القرار الوزارى المنظم لذلك.

وخلال الاجتماع شدد السكرتير العام المساعد على سرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين فى أسرع وقت وبحث ودراسة كافة الطلبات بشكل عاجل ومتابعتها مع دراسة مدى إستفادة كل مركز ومدينة بالمشروعات المقدمة مع التأكد من تقديم خدمات جيدة للمواطنين.



