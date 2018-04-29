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زوجة فى دعوى خلع بالشرقية: زوجى حرقنى بالغلاية لمطالبته بالإنفاق على البيت

الأحد، 29 أبريل 2018 07:03 ص
زوجة فى دعوى خلع بالشرقية: زوجى حرقنى بالغلاية لمطالبته بالإنفاق على البيت محكمة الأسرة - صورة أرشيفية


الشرقية- فتحية الديب
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شهدت محكمة الأسرة بالشرقية، عدد من قضايا الخلع لأسباب متعددة منها الضرب والإهانة التى تتعرض لها بعض الزوجات.

وقضية اليوم رفعتها زوجة فى منتصف العشرينات" غ ال ع" 25 سنة من أحدى قرى مركز بلبيس محافظة الشرقية، ضد زوها" أ م ص" 30 سنة قهوجى، بسبب إهانته المستمرة لها.

وتقول الزوجة فى الدعوى التى أقامتها أمام محكمة الأسرة وتحمل الرقم 4077 لسنة 2018، بندر بلبيس، إنها متزوجة منذ 5 سنوات وأنجبت من زوجها، وأنه دائم إهانتها، ولكونها يتيمة الأبوين، تحملت الإهانة لكى تعيش تحت سقف منزل يحميها من برد الشتاء ومن الاحتياج للأقارب أو التسول بالشوارع من أجل تريبة ابنها.

وتابعت الزوجة فى دعواها، إن زوجها متعمد ضرها وإهانتها بإستمرار، بسبب مطالبتها له بالإنفاق عليها وعلى البيت، ودائم التشاجر معها فى حال مطالبته بمصاريف للمنزل.

وأضافت الزوجة فى دعوى الخلع التى رفعتها أمام محكمة بندر أسرة بلبيس، إن زوجها حرقها بغلاية المياه، وتسبب فى إصابتها بحروق متفرقة بالوجه وجميع أنحاء الجسد، فقامت بترك الحياة الزوجية خوفا من إساءة معاملتها أكثر مما تعرضت إليه بالمنزل، ورفعت دعوى خلع لكى تتخلص من زوجها الذى كاد أن يقتلها وفضلا عن عدم إثباته حسن نواياه بحسن معاملتها والإنفاق عليها لتعيش حياة كريمة معه.

 

 

 

 

 

 

 


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