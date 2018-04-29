زراعة الشرقية: إزالة 25 فدان من مساحات زراعة الأرز المخالفة







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن مساحات زراعة الأرز المخالفة التى تم إزالتها بلغت 25 فدان وأن المساحة التى قررتها وزارة الرى لم يطرأ عليها أى تغيير حتى الآن، وأن وزارة الرى قررت زراعة 127 ألفا و850 فدان بمراكز شمال الشرقية بالإضافة إلى منطقة الرشح على ترعة الإسماعيلية.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن الحملات مستمرة لإزالة المشاتل أو الزراعة البدارة بالمناطق الغير مصرح بها بالتنسيق مع الرى والمحليات ومأمورى مراكز الشرطة حيث تتم الإزالة عن طريق الرش بمبيدات الحشائش من خلال آلات الرش.

ولفت أنه تم تشكيل لجان بقرار محافظ الشرقية للمرور على الزراعات والمشاتل وإزالتها فورا وعمل محضر مخالف وتحصيل غرامة قدرها 2000 جنيه يتم تحصيلها عن طريق الوحدات المحلية تكاليف إزالة بخلاف تحرير محضر مخالفة الرى المحددة من قبل وزير الرى والتى تقدر بمبلغ 4 آلاف جنيه تحصلهم وزارة الرى بمعرفتها وفى حين عدم التحصيل تحول للمحكمة لاتخاذ إجراءات التحصيل.

وأوضح عفيفى أنه بدأ أيضا تفعيل قانون الزراعة الجديد والذى ينص على عمل محاضر للمخالفين للزراعة حسب ما تقره الدولة والتى تقدر بالغرامة 10 آلاف جنيه والحبس والذى تم مناقشته مؤخرا بمجلس الشعب وتمت الموافقة عليه.