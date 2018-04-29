رئيس وزراء الجزائر يبحث مع وزير الثقافة التونسى دعم التعاون بين البلدين







(أ ش أ)

بحث رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى ، اليوم الأحد ، مع وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين، الذى يزور الجزائر حاليًا ، دعم التعاون الثقافى بين البلدين.

وقال أويحيى ، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ، إن البلدين سينشئان لجنة مشتركة فى المجال الثقافى تهدف إلى تنمية العمل الثقافى المشترك فى مختلف مجالاته.