رئيس وزراء الجزائر يبحث مع وزير الثقافة التونسى دعم التعاون بين البلدين

رئيس وزراء الجزائر يبحث مع وزير الثقافة التونسى دعم التعاون بين البلدينالأحد، 29 أبريل 2018 06:29 م
يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي
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بحث رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى ، اليوم الأحد ، مع وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين، الذى يزور الجزائر حاليًا ، دعم التعاون الثقافى بين البلدين.
وقال أويحيى ، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ، إن البلدين سينشئان لجنة مشتركة فى المجال الثقافى تهدف إلى تنمية العمل الثقافى المشترك فى مختلف مجالاته.
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