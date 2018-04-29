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الأحد، 29 أبريل 2018 07:29 م
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رئيس وزراء الجزائر يبحث مع وزير الثقافة التونسى دعم التعاون بين البلدين

الأحد، 29 أبريل 2018 06:29 م
رئيس وزراء الجزائر يبحث مع وزير الثقافة التونسى دعم التعاون بين البلدين يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي


(أ ش أ)
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بحث رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى ، اليوم الأحد ، مع وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين، الذى يزور الجزائر حاليًا ، دعم التعاون الثقافى بين البلدين.

وقال أويحيى ، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ، إن البلدين سينشئان لجنة مشتركة فى المجال الثقافى تهدف إلى تنمية العمل الثقافى المشترك فى مختلف مجالاته.

 


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