رئيس مدينة سمنود يحيل 13 من العاملين بالوحدة الصحية بكفر الصارم للتحقيق

رئيس مدينة سمنود يحيل 13 من العاملين بالوحدة الصحية بكفر الصارم للتحقيقالأحد، 29 أبريل 2018 12:05 م
اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود
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أحال اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربيه 13 من العاملين بالوحدة الصحية كفر الصارم للتحقيق لتسربهم من العمل بدون إذن قانونى.
جاء ذلك خلال زياره مفاجئه لرئيس المدينه للوحدة الصحية لقرية كفر الصارم وتبين اثناء الزياره عدم وجود أى طبيب اسنان فى وقت الزيارة الساعة العاشره صباحا، وبعمل الانضباط الإدارى تبين تسرب 13 من العاملين بالوحدة الصحية منهم 10 أطباء، كما تبين عدم وجود نقص فى الأدوية وأن غرفة النفايات الخطره لا يوجد بها نفايات نتيجة المتابعه المستمره، فأصدر قراره المتقدم ورفع تقرير للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.
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