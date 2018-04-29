رئيس مدينة الأقصر: إزالة الباعة الجائلين من شارع سوق الصنايع وتوفير بدائل لهم







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تم الأنتهاء من كافة عمليات إزالة أشغالات الباعة الجائلين، وتعديات المحال بشارع سوق الصنايع، وكذلك الإنتهاء من تسوية الطريق لتجهيزه لبدء تركيب البلدورات ورصف الطريق الرئيسى وتفريعاته الجانبية .

وأوضح الشريف فى بيان له، أن عدد الباعة الجائلين الذين تم إزالتهم فى هذه المنطقة حوالى 250 بائع، تقدم منهم 66 بائع للمطالبة بتعويضهم بأماكن بديلة ليستكملوا تجارتهم بها، وبالفعل تم تعويضهم بأماكن بديلة فى السوق الحضرى وسوق الخضار، موضحاً أنه جارى إعداد منطقة سوق الصنايع ليكون خط سير للسيارات ذو أتجاه واحد، يمتد من شارع يوسف حسن وحتى منطقة أبو الجود.

وأكد العميد أيمن الشريف، إن عمليات إزالة التعديات قائمة على قدم وساق بكافة شوارع مدينة الأقصر، حيث تم إزالة إشغالات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية بمناطق ميدان أبو الحجاج، وشارع التلفزيون وشارع الخليج الممتد من شارع المدينة المنورة، وذلك لضمان إنتظام الحركة المرورية بهذه الشوارع التى تعد من الشوارع الرئيسية بالمدينة .