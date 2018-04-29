رئيس جامعة طنطا يفتتح الملتقى السنوي لتوظيف الخريجين بكلية الصيدلة‎







الغربية - أحمد زيادة

افتتح الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا ، اليوم الأحد ، فعاليات ملتقى التوظيف السنوي للخريجين بكلية الصيدلة، وذلك بمشاركة الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية، والدكتورة كاميليا أبو السعود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني فوزي دنيا نقيب صيادلة الغربية، والدكتور فتوح منصور مدير مركز الخدمات الصيدلية ومقرر الملتقى ، والدكتورة غادة العشماوي مدير وحدة متابعة الخريجين ومنسق الملتقى ، وعدد من عمداء الكلية السابقين ، ولفيف من السادة الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ، والطلاب.

ومن جانبه أشار "سبع" أن هذا الملتقى يأتي إيماناً من جامعة طنطا بدورها في الربط بين الخريجين وسوق العمل، ويهدف الملتقى إلى سد الثغرة بين احتياجات سوق العمل والتعليم العالي ، وتأهيل الخرجين على العمل الميداني الذي يهدف للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة، وتقديم النصائح الإرشادية التي تمنح الخريجين بداية قوية في سوق العمل.

وعلى هامش الملتقى افتتح رئيس الجامعة معرضاً لعدد من شركات الأدوية، بالإضافة إلى عرض البرامج المميزة التي تقدمها الجامعة بكلية الصيدلة ومنها برنامج دبلوم الرقابة الدوائية ، وبرنامج الدبلوم المهني في الكيمياء الحيوية والتحليل الإكلينيكي ، والبرنامج المهني لدكتور الصيدلة ، وبرنامج دبلوم الصيدلة الإكلينيكية

ومن جانب آخر، استقبل الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئيس جامعة طنطا، ظهر اليوم ، كل من الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس السابق والرئيس الحالي للجنة الموازنة بمجلس النواب، والأستاذة ميرفت مطر عضو لجنة الموازنة بمجلس النواب، على هامش مناقشة رسالة ماجستير في نظم المعلومات المحاسبية للباحث إسلام حسن عبد القادر عوض المعيد بكلية التجارة جامعة طنطا، حيث تشكلت لجنة المناقشة من الدكتور سمير رياض هلال نائب رئيس جامعة طنطا السابق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد السلام أبو موسى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب ، وعضوية الدكتور عادل الميهي عميد كلية التجارة.

حضر اللقاء الأستاذ جلال عوارة عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، والدكتور الرفاعي مبارك المستشار المالي لجامعة طنطا ، والدكتور شريف شحاته القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور وليد العشري مدير المركز الإعلامي بالجامعة.