رئيس جامعة بنى سويف :بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لخدمة مرضى القلب







بنى سويف : هانى فتحى

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف و حسام الدين احمد عبد الحليم رئيس مجلس ادارة جمعية دار الأورمان بروتوكول تعاون فى المجال الطبى بين المستشفى الجامعى والجمعية بهدف مساعدة مرضى القلب من ابناء محافظة بنى سويف من خلال اجراء عمليات القسطرة وجراحات القلب للمرضى لغير القادرين .

وأكد الدكتور منصور حسن فى بيان له اليوم الاحد ان الجامعة تحاول دائما بناء جسور تعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بهدف تحقيق رسالة الجامعة فى خدمة المجتمع المحيط بها

مشيرا الى ان المستشفى الجامعى بموجب هذا البروتوكول سوف تقوم بإجراء عمليات القسطرة وجراحات القلب للمريض للمرضى وفقاً لأساليب العلاج الحديثة وتقديم الرعاية الطبية لهم وفقاً للبرنامج الطبى .

وأضاف رئيس الجامعة ان المستشفى تستقبل المرضى بموجب خطاب صادر من الجمعية وتوفر لهم غرف اقامة وكافة الاحتياط اللازمة والخدمات المعاونة وتقوم بإجراء كافة الفحوصات اللازمة له قبل اجراء العملية من فحوصات الموجات الصوتية ورسم القلب والمسح الزرى قبل وبعد العملية وتقييم حالته المرضية بواسطة استشارى جراحة قلب