رئيس جامعة أسوان يتفقد لجان امتحانات الطب البيطري والتمريض و الزراعة

رئيس جامعة أسوان يتفقد لجان امتحانات الطب البيطري والتمريض و الزراعةالأحد، 29 أبريل 2018 03:54 م
خلال الجوله
إضافة تعليق
تفقد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم، لجان متحانات الفصل الدراسي الثاني في كلية الطب البيطري وكلية التمريض وكلية التربية النوعية وكلية الزراعة والموارد الطبيعية
وأكدت جامعة أسوان، أنه كان في إستقبال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في جولته التفقدية للإمتحانات الفصل الدراسي الثاني ، الدكتور محمد كرمي عميد كلية الطب البيطري والدكتوره أمل داود عميد كلية التمريض والدكتور راضي عبدالمجيد عميد كلية التربية النوعية وعمداء الكليات ووكلاء الكليات
والجدير بالذكر، أنه يبلغ عدد طلاب جامعة أسوان 23 الف وخمسمائة طالب وطالبة يؤدون إمتحانات الفصل الدارسي الثاني لعام الدراسي 2019/2018 موزعين علي 19كلية ومعهد الدراسات الإفريقية ودول حوض النيل والبحوث
رئيس جامعة أسوان يستكمل جولاته
داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني
جولاته لجان امتحانات الفصل
داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني
رئيس جامعة أسوان خلال الجولات
إضافة تعليق
أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح
فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة