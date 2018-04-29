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رئيس جامعة أسوان يتفقد لجان امتحانات الطب البيطري والتمريض و الزراعة

الأحد، 29 أبريل 2018 03:54 م
رئيس جامعة أسوان يتفقد لجان امتحانات الطب البيطري والتمريض و الزراعة خلال الجوله


أسوان – صلاح المسن
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تفقد  الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم، لجان متحانات الفصل الدراسي الثاني في كلية الطب البيطري وكلية التمريض وكلية التربية النوعية وكلية الزراعة والموارد الطبيعية 
 
وأكدت جامعة أسوان، أنه كان في إستقبال  الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان  في جولته التفقدية للإمتحانات الفصل الدراسي الثاني ،  الدكتور محمد كرمي عميد كلية الطب البيطري والدكتوره أمل داود عميد كلية التمريض والدكتور راضي عبدالمجيد عميد كلية التربية النوعية وعمداء الكليات ووكلاء الكليات
 
والجدير بالذكر، أنه يبلغ عدد طلاب جامعة أسوان 23 الف وخمسمائة طالب وطالبة يؤدون إمتحانات الفصل الدارسي الثاني لعام الدراسي 2019/2018 موزعين علي 19كلية ومعهد الدراسات الإفريقية ودول حوض النيل والبحوث
 
 
رئيس جامعة أسوان يستكمل جولاته داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني  (2)
رئيس جامعة أسوان يستكمل جولاته

رئيس جامعة أسوان يستكمل جولاته داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني  (3)
داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني  

رئيس جامعة أسوان يستكمل جولاته داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني  (4)
 جولاته لجان امتحانات الفصل 

رئيس جامعة أسوان يستكمل جولاته داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني  (5)
 داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني  

رئيس جامعة أسوان يستكمل جولاته داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني  (6)
رئيس جامعة أسوان خلال الجولات

رئيس جامعة أسوان يستكمل جولاته داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني  (7)
 

 

رئيس جامعة أسوان يستكمل جولاته داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني  (8)

 


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