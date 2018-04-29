رئيس أركان الهيئة الهندسية ومحافظ أسيوط يتفقدان مشروع قناطر أسيوط الجديدة







أسيوط - ضحا صالح

التقى المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، اليوم الأحد، اللواء أركان حرب محمود نصار رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال زيارته لأسيوط لتفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة.

ورافقه العديد من قيادات القوات المسلحة، وبحضور اللواء أركان حرب توفيق خالد سعيد رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء أسامه جاد رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والمهندس أشرف حبيشى رئيس قطاع الخزانات التابع لوزارة الموارد المائية والرى، والمهندس مجدى عباس مدير الإدارة المركزية بالرى، والمهندس المقيم بالمشروع، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومسئولى الرى بالمحافظة.

ورحب محافظ أسيوط باللواء أركان حرب محمود نصار، مشيدًا بما يتم إنجازه من مشروعات متتابعة فى جميع القطاعات على مستوى الجمهورية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحجم المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها فى أوقات قياسية، مثمنًا دور القوات المسلحة والهيئة الهندسية فى إنجاز العديد من المشروعات الكبرى بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال المهندس ياسر الدسوقى، إن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يعد أكبر مشروعا مائيا على نهر النيل فى مصر، بعد السد العالى، وهو من أكبر المشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الضخم سيكون له مردود كبير على المحافظة، خاصة فى قطاعى الرى والكهرباء، موضحًا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بتنمية محافظات الصعيد، وإقامة المشروعات التى تخدم الزراعة والرى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدسوقى، أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية يعمل على تحسين حالة الرى بإقليم مصر الوسطى، فى 5 محافظات هى (الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط) لخدمة مليون و650 ألف فدان، وتحسين الملاحة النهرية بنهر النيل، وذلك من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، فضلًا عن إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء النظيفة من خلال 4 وحدات تُنتج كل وحدة 8 ميجاوات بإجمالى قدرة 32 ميجاوات قيمتها السنوية 100 مليون جنيه سنويًا، ويساهم فى خلق محور مررى جديد بأسيوط، وذلك عن طريق إنشاء كوبرى بحمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة، لربط شرق وغرب نهر النيل، وتصل تكلفة المشروع حوالى 6 مليارات جنيه، بدعم مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى.

وخلال اللقاء استعرض المهندس مجدى عباس مدير الإدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة والمهندس المقيم بالمشروع مراحل تنفيذ المشروع، والهدف منه وخطوات تنفيذ المراحل النهائية ومقارنة بين القناطر القديمة والقناطر الجديدة، وزيادة إمكانياتها لتتناسب مع الاحتياجات الحالية.

كما افتتح الدسوقى، عددًا من المشروعات الخدمية بمركز ديروط، على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومى، والذى يوافق 18 أبريل كل عام فى ذكرى ثورة أهالى قرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط، على الحملة الفرنسية عام 1799، يرافقه العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال محافظ أسيوط، خلال افتتاحه مدخل ديروط الجنوبى بتكلفة 600 ألف جنيه، إن تكلفة المشروعات الخدمية بقرى مركز ديروط، والتى تم افتتاحها وتفقدها بلغت 36.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالمشروعات الخدمية بالقرى والنجوع، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من مشروعات مياه شرب وصرف صحى وتعليم وصحة، وتحسين بيئة، مؤكدًا انتهاء المشروعات فى مواعيدها المحددة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم افتتاح عدة مشروعات تعليمية منها مدرسة 25 يناير الإعدادية بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومدرسة رفاعة الطهطاوى الرسمية لغات بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومدرسة زيد بن حارثة الابتدائية بتكلفة 6.5 مليون جنيه وجناح توسعة، بمدرسة أبو جبل بنين بتكلفة 4 ملايين جنية، وجناح توسعة بمدرسة على كيلانى الابتدائية المشتركة بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مركز ديروط، أنه تم على هامش احتفالات العيد القومى، افتتاح مشروعات صحية منها مركز صنبو المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، ووحدة دشلوط الصحية بتكلفة 3 ملايين جنيه، فضلًا عن افتتاح مدخل ديروط الجنوبى بتكلفة 600 ألف جنيه، ومدخل الشيخ أبو العيون بتكلفة 700 ألف جنيه وكوبرى نزلة عبد اللاه بعد إحلاله وتجديده بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، ووحدة إطفاء ديروط بتكلفة 5 ملايين جنيه.



تفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة



تفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة



تفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة



تفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة



تفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة



تفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة



تفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة



تفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة



تفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة



تفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة



تفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة



افتتاح المدخل الجنوبي بديروط



افتتاح المدخل الجنوبي بديروط