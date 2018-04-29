خادم الحرمين يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية







الرياض (أ ش أ)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى قصره بالرياض اليوم الأحد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم ، الذى يزور المملكة حاليا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية.

حضر اللقاء وزراء الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان والصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والخارجية عادل بن أحمد الجبير وعدد من المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية.