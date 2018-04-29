حريق 3 منازل بقرية الإسماعيلية القبلية فى المنيا

حريق 3 منازل بقرية الإسماعيلية القبلية فى المنياالأحد، 29 أبريل 2018 04:01 م
حريق منزل - أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمنزل بقرية الإسماعيلية القبلية دون خسائر فى الأرواح .
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف بلاغاً من مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية الإسماعيلية القبلية، وأكد شهود عيان أن الحريق نشب فى مجموعة من النخيل، وامتدت النيران إلى المنزل، ومنه إلى منزلين آخرين.
وقد انتقل إلى مكن الحريق، العميد خالد مخلوف مدير إدارة الحماية المدنية بالمنيا، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق، دون وقع أى إصابات بشرية.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق
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