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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

الأحد، 29 أبريل 2018 07:24 م
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي المضبوطات


الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع أمن الموانئ من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

البداية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة طائرة الخطوط التركيه رقم 689 المتجهة إلى اسطنبول اشتبه  إشتبه كلا من محمد غباشى وخالد عبد العزيز مأمورى السفر فى راكب تركى الجنسية مسافر إلى تركيا حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك

وبالعرض على أيمن فوزى مدير إداره التعريفة قرر تشكيل لجنة من رجب بحيرى وصبحى محمود ومحمد السعيد ومى محمد تحت إشراف أحمد البنا وسامى الزغبى رؤساء الورديه بحضور هلال الغزالى رئيس قسم مكافحه التهريب و إبراهيم شحاته من الأمن الجمركى لتفتيش أمتعه الراكب وتفتيشه ذاتيا

وبتفتيش أمتعه الراكب وجدت مبالغ نقديه مخبأة داخل  ملابسه الشخصيه وجواربه بأجمالى مبلغ 23 ألف دولار أمريكى.

قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة تحرير محضر ضبط برقم 21 لسنة 2018  وتحريز المضبوطات، وقام بتحرير المحضر الاستاذ طاهر أبو خاطره حامد، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.

 

 


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