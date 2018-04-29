جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

البداية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة طائرة الخطوط التركيه رقم 689 المتجهة إلى اسطنبول اشتبه إشتبه كلا من محمد غباشى وخالد عبد العزيز مأمورى السفر فى راكب تركى الجنسية مسافر إلى تركيا حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك

وبالعرض على أيمن فوزى مدير إداره التعريفة قرر تشكيل لجنة من رجب بحيرى وصبحى محمود ومحمد السعيد ومى محمد تحت إشراف أحمد البنا وسامى الزغبى رؤساء الورديه بحضور هلال الغزالى رئيس قسم مكافحه التهريب و إبراهيم شحاته من الأمن الجمركى لتفتيش أمتعه الراكب وتفتيشه ذاتيا

وبتفتيش أمتعه الراكب وجدت مبالغ نقديه مخبأة داخل ملابسه الشخصيه وجواربه بأجمالى مبلغ 23 ألف دولار أمريكى.

قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة تحرير محضر ضبط برقم 21 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات، وقام بتحرير المحضر الاستاذ طاهر أبو خاطره حامد، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.