جامعة سوهاج تطلق اسم الشهيد ملازم أول محمد طلعت على مدرج بكلية الهندسة







سوهاج محمود مقبول

عقدت جامعة سوهاج اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم مجلس الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بالتهنئة بأعياد سيناء وعيد العمال، وأوضح عزيز أن المجلس وافق على إطلاق أسم الشهيد الملازم أول مهندس محمد طلعت عبد الراضى جابر على مدرج ( ب ) بالدور الثانى قسم هندسة المدنية لتخرجه من كلية الهندسة جامعة سوهاج.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم المركز الدولى المؤتمرات على مجمع القاعات بجامعة سوهاج الجديدة، على أن تظل القاعة الكبرى كما هى باسم "قاعة قناة السويس الجديدة".

وناقش المجلس أيضًا الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى من توفير قاعات وملاحظين للمراقبة وغرف عمل لتيسير أعمال الكنترولات وتوفير سبل الراحه والجو الملائم بمختلف كليات الجامعة.

كما وافق المجلس على بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق بالجامعة والمركز العربى للدراسات والتدريب وإعداد الباحثين، والموافقة أيضًا على بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المهنية وجامعة سوهاج بشأن تدريبات التنمية المهنية للمعلمين.

وأضاف عزيز أنه تمت الموافقه على تعيين خمسة أساتذة مساعدين من كليات العلوم والطب البشرى، والطب البيطرى و7 مدرسين بكليات العلوم والآداب والطب والتربية الرياضية، وتم منح درجة الدكتوراة لـ4 من كليات التربية والتجارة والطب ومنح درجة الماجستير لـ10 بكليات الجامعة المختلفة.