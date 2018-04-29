جامعة المنصورة تعرض مراحل تطور نموذج سيارة الفورميلا لفريق كلية الهندسة

افتتح الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة عرض محاكاة للاختبارات التى تجرى بالمسابقة الدولية للفرق الطلابية لسيارات السباق الفورميلا على حلبة سلفرستون في بريطانيا والتى يشارك بها فريق Mansoura Motorsport بكلية الهندسة.

وشاهد خلال العرض محاكاة للاختبارات التى تجرى بالمسابقة الدولية على حلبة السباق والذى قدمه الطالب صهيب يكن مساعد قائد الفريق وقائد السيارة وتم ذلك خلال محاكاة حلبة السباق أمام كلية الهندسة.

حضر الافتتاح الدكتور محمد السعيد عميد كلية الهندسة ، الدكتور هشام عرفات وكيل كلية الهندسة للتعليم والطلاب ، الدكتور محمد صبرى سرايا مسئول التواصل الطلابى بالاضافة الى عدد من طلاب الأقسام المختلفة بكلية الهندسة

يضم فريق كلية الهندسة أكثر من 25 طالبا وطالبة منهم محمد شرف قائد الفريق، صهيب يكن مساعد قائد الفريق ، اسلام أحمد مسئول العلاقات العامة

وقدم الطلاب معلومات عن مراحل النموذج الجديد لتصنيع سيارة السباق الجديدة التى سيتم المشاركة بها هذا العام.

و يقوم الفريق هذا العام بتصنيع جميع أجزاء السيارة واضافة أجزاء تحكم إلكترونية وسنسور لكافة أجزاء السيارة تمكن قائدها من التعرف على أداء السيارة العام ونقاط الضعف أو الأعطال فور حدوثها.



وأشار محمد شرف قائد الفريق إلى ان المسابقة يشارك بها 140 جامعة على مستوى العالم وان الفريق يشارك هذا العام بسيارة جديدة كليا من حيث التصميم ومكونات السيارة التى يقوم الفريق بتصنيعها بالكامل بالاضافة الى الاستعدادات الفنية والتقنية و التكنولوجيا العالية التى سيضيفها الفريق لتصميم السيارة وامكانياتها

وقد تم استعراض نشاط الفريق منذ عام 2013م خلال أربع سنوات ومرحل تطور السيارة بعمل أول نموذج للسيارة على يد مجموعة من طلاب كلية الهندسة فى جامعة المنصورة ومنذ ذلك الحين يقوم الفريق بتصميم وصناعة السيارة للمشاركة فى المسابقات المختلفة . ويطمح الفريق هذا العام للوصول إلى مركز متميز فى ظل المنافسات القوية للفرق التى تدعمها كبرى شركات السيارات فى العالم.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد القناوى أن ادارة الجامعة تدعم الفرق الطلابية للمشاركة فى المسابقات الدولية والعمل على تدريبهم وتأهيلهم للمنافسات مع الفرق العالمية لاكسابهم مهارات التنافس الفعال المبنى على الخبرات والمعلوماتية كما يضيف التنافس الدولى للفرق الطلابية اكسابهم مهارات التعامل مع الحكام الدوليين والخضوع لشروط المسابقات العالمية وتقديم العروض والتصميمات وتنفيذها بمستوى عالمى.

الجدير بالذكر أن مسابقة Formula Student التى يتم تنظيمها بشكل سنوى على حلبة «سلفرستون» البريطانية و تنقسم المسابقة إلى مرحلتين الأولى منها : يقوم كل فريق بعرض سيارته وحساب تكلفتها وتصميمها ومواصفاتها، وبناء على تقييم السيارة قد يتم قبولها .

المرحلة الثانية والتى تضم بعض اختبارات الأمان والمواصفات الفنية، وسباق على الحلبة نفسها تحت ظروف قاسية.

وبحساب مجموع النقاط فى كلتا المرحلتين يحصل الفريق على مركزه فى الترتيب العام.