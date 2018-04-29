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جامعة الإسكندرية تفتتح مهرجان "رينبو" لتبادل الثقافات بمستشفى المواساة

الأحد، 29 أبريل 2018 03:53 م
جامعة الإسكندرية تفتتح مهرجان "رينبو" لتبادل الثقافات بمستشفى المواساة الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية\


الإسكندرية - هناء أبو العز
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افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، بمستشفى المواساة مهرجان رينبو لتبادل الثقافات للطلبة الوافدين بجامعة الإسكندرية، بمشاركة قناصل وجاليات دول الطلبة الوافدين للجامعة، من (سوريا ـ ليبيا ـ السودان ـ السعودية البحرين ماليزيا ـ موريتانيا ـ فلسطين ـ الأردن ـ العراق) والذى يقام سنوياً فى نفس الوقت من كل عام، ويتم خلاله عروض وطنية تتمثل فى الطابع الخاص الذى يميز كل بلد من البلدان المشاركة، من تنوع ثقافى، وحضارى، وفنى، حيث تقوم كل جالية بتقديم أطعمة وعروض فنية تعبر عن ثقافتها

وقد أعرب الدكتور هشام جابر، عن سعادته بهذا الحدث، وعن التعددية الثقافية الموجودة بجامعة الإسكندرية، وأكد على أن هذا يقام فى إطار الحياة الشاملة، كما يمثل هذا الحدث محور للتلاقى والتآخى والحوار بين جميع الجاليات الموجودة بالإسكندرية.

شارك فى الافتتاح السفير يوسف صالح القهرة قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وعبد الحليم عمر نور قنصل عام السودان بالإسكندرية، وخلود مطر الملحق الثقافى البحرينى، والدكتور إبراهيم عبد الله المستشار الثقافى لليبيا، ومحمد حماد الملحق الثقافى الفلسطينى.
 


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