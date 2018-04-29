توريد 87181 طنا و941 كيلو قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

توريد 87181 طنا و941 كيلو قمح بشون وصوامع كفر الشيخالأحد، 29 أبريل 2018 12:00 م
عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ
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صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية بأن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل وحتى اليوم الأحد، 87181 طن و 941 كجم.
وأضاف الهابط، فى بيان أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 25 منفذ استلام ما بين شونه وصومعه ومركز تجميع.
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