تموين أسوان: العثور على حشرات داخل 11 طن قمح بحيازة سائق بكوم أمبو







أسوان ندى سليم

كشفت تحريات مباحث التموين برئاسة الرائد أشرف عبد المعطى رئيس مباحث تموين محافظة أسوان، أن السلع المضبوطة من القمح الفاسد التى تزن 11 طن و440 كيلو، والتى عثر عليها بحوزة سائق "سيد.ا" بكوم أمبو وتم ضبطه قبل نقلها على متن سيارة نقل بهدف توريدها إلى مطحن بمركز أسوان بها حشرات.

وتبين من المعاينة الأولية بعد فحص المضبوطات من القمح الفاسد، أن الكمية المضبوطة بها حشرات متحركة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبناء عليه تم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لإعدامها، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.