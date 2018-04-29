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تعيين الدكتور ماهر رشاد مديرًا لمركز صيانة الأجهزة بجامعة طنطا

الأحد، 29 أبريل 2018 06:36 م
تعيين الدكتور ماهر رشاد مديرًا لمركز صيانة الأجهزة بجامعة طنطا الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا


الغربية – مصطفى عادل
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أصدر الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، القرار رقم 1145 بتكليف الدكتور ماهر رشاد محمد سالم المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى بكلية الهندسة، مديرًا لمركز صيانة الأجهزة العلمية والطبية بالجامعة لمدة عام واحد.

يذكر الدكتور ماهر رشاد سالم حصل على بكالوريوس هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى من جامعة طنطا عام 2004، وعُين معيداً فى فبراير 2005، كما حصل على درجة الدكتوراه من جامعة طنطا عام 2015، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى وصل إلى مدرس فى أغسطس 2015.

 


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