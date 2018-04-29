تعليم الدقهلية تنهى استعداداته لامتحانات نهاية العام

تعليم الدقهلية تنهى استعداداته لامتحانات نهاية العامالأحد، 29 أبريل 2018 02:12 م
على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
إضافة تعليق
أنهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، استعدادها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2017/ 2018 والتى ستبدأ غد الاثنين، حيث يؤدى طلاب الصف الثانى الإبتدائى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدى طلاب الصف الثالث الإبتدائى امتحان مادتى الرياضيات واللغة الإنجليزية.
وصرح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لتسيير الامتحانات حرصا على توفير الهدوء والاستقرار للطلاب، وكذلك توفير سبل الراحة داخل اللجان، من تهويه مناسبة وسلامة الإضاءة وتجهيز اللجان وورق الأسئلة ، ومقاعد الطلاب، وبالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزيه بديوان المديرية لمتابعة سير العملية الإمتحانية.
إضافة تعليق
أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح
فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة