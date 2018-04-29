تعليم الدقهلية تنهى استعداداته لامتحانات نهاية العام







الدقهلية - شريف الديب

أنهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، استعدادها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2017/ 2018 والتى ستبدأ غد الاثنين، حيث يؤدى طلاب الصف الثانى الإبتدائى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدى طلاب الصف الثالث الإبتدائى امتحان مادتى الرياضيات واللغة الإنجليزية.

وصرح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لتسيير الامتحانات حرصا على توفير الهدوء والاستقرار للطلاب، وكذلك توفير سبل الراحة داخل اللجان، من تهويه مناسبة وسلامة الإضاءة وتجهيز اللجان وورق الأسئلة ، ومقاعد الطلاب، وبالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزيه بديوان المديرية لمتابعة سير العملية الإمتحانية.