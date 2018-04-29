تعرف على خطة مديرية الصحة بالأقصر للتغيرات المناخية وموجة الرياح المحتملة







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك فى إطار إتخاذ الاحتياطات اللازمة للتغيرات المناخية التى حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود موجة من الرياح الشديدة مع الأتربة يعقبها سقوط أمطار شديدة قد تصل إلى حد السيول.

وأوضح وكيل وزارة الصحة فى بيان له، أنه تم إلغاء الإجازات للأطقم الطبية، مشدداً على توفير جميع مستلزمات أدوية الطوارئ والأمصال، كما تم تجهيز فريقين للانتشار السريع لسرعة التعامل مع أى مشكلة طبية داخل محافظة الأقصر، مضيفاً أن غرفة عمليات المديرية على إتصال مباشر بغرفة عمليات ديوان محافظة الأقصر، وتعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات.

وتابع وكيل الوزارة، أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف الرئيسى بالأقصر، على تواجد 3 مستشفيات للإحالة فى حال حدوث مشاكل، وهم مستشفى الأقصر العام، ومستشفى الأقصر الدولى، ومستشفى أرمنت المركزى، وفى السياق نفسه، دعت مديرية الصحة بالأقصر، جميع المواطنين داخل المحافظة بتوخى الحذر عند السير فى الطرقات اليوم والابتعاد عن أشعة الشمس.

وأكدت مديرية الصحة، على ضرورة إرتداء الماسك لمرضى الحساسية، والإكثار من شرب السوائل، وسرعة التوجه إلى أقرب مستشفى فى حال حدوث ضيق فى التنفس.