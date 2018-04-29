video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 أبريل 2018 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين 7 آلاف و203 رؤوس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بجنوب سيناء

الأحد، 29 أبريل 2018 02:18 م
تحصين 7 آلاف و203 رؤوس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بجنوب سيناء تحصين المواشى


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء الانتهاء من تحصين 7 آلاف و203 رؤوس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية.

وقال العميد الدكتور محمد فاروق مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن حملة تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية  لتحصين الماشية بالمحافظة قد انهت أعمالها بمدن رأس سدر وسانت كاترين ودهب وشرم الشيخ وطور سيناء وجارى التحصين فى ثلاثة مدن هى نوبيع، أبو زنيمة، أبو رديس.

وأضاف مدير الطب البيطرى، أن الحملة تستهدف تحصين الماشية من بينهم أبقار وجاموس وماعز وأغنام وجمال فى كافة مدن وديان المحافظة من خلال حملات الوقاية بواحدات الطب البيطرى بمدن المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حماد مدير الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء إنه فى إطار نشاط مديرية الطب البيطرى وإدارة الوقاية بجنوب سيناء فإنه تم التحصين ضد مرض حمى القلاعية والوادى المتصدع، والذى يكتسب أهمية خاصة فى هذا الوقت بالذات لظهور المرض فى دول مجاورة ولأن المرض ينتقل إلى الإنسان ويسبب أضرار جسيمة.

وناشد مدير الطب والوقائى مديرية الصحة والسلطات المحلية بسرعة مقاومة الباعوض وردم البرك وهو الناقل الأساسى لحمى الوادى المتصدع إلى الحيوان والإنسان، وخصوصا مع زيادة نشاط الرياح بالمحافظة، ما يزيد من سرعة احتمال انتقال الباعوض الحامل للمرض ونهيب مربى الحيوانات بسرعة تحصين حيواناتهم حفاظًا عليها وعليهم والحملة مستمرة حتى تحصين باقى الإدارات.

وأضاف حماد أنه تم تحصين "137 أبقار و21 جاموس و332 ضانى و627 ماعز" بطور سيناء، وفى مدينة شرم الشيخ تم تحصين " 1148 أغنام و962 ماعز و24 جمال"، وفى مدينة سانت كاترين تم تحصين "722 أغنام و1171 ماعز" وفى مدينة رأس سدر تم تحصين "45 أبقار و1200 أغنام و120 ماعز"، وفى مدينة دهب تم تحصين "1077ماعز و 579 أغنام"، بإجمالى 7 آلاف و203 رؤوس ماشية على مستوى المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع تحذيرات الارصاد بعدم استقرار الطقس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مديرية الطب البيطري




لا تفوتك
السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر"

السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر"

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة