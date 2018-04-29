تحصين 7 آلاف و203 رؤوس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بجنوب سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلنت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء الانتهاء من تحصين 7 آلاف و203 رؤوس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية.

وقال العميد الدكتور محمد فاروق مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن حملة تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية لتحصين الماشية بالمحافظة قد انهت أعمالها بمدن رأس سدر وسانت كاترين ودهب وشرم الشيخ وطور سيناء وجارى التحصين فى ثلاثة مدن هى نوبيع، أبو زنيمة، أبو رديس.

وأضاف مدير الطب البيطرى، أن الحملة تستهدف تحصين الماشية من بينهم أبقار وجاموس وماعز وأغنام وجمال فى كافة مدن وديان المحافظة من خلال حملات الوقاية بواحدات الطب البيطرى بمدن المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حماد مدير الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء إنه فى إطار نشاط مديرية الطب البيطرى وإدارة الوقاية بجنوب سيناء فإنه تم التحصين ضد مرض حمى القلاعية والوادى المتصدع، والذى يكتسب أهمية خاصة فى هذا الوقت بالذات لظهور المرض فى دول مجاورة ولأن المرض ينتقل إلى الإنسان ويسبب أضرار جسيمة.

وناشد مدير الطب والوقائى مديرية الصحة والسلطات المحلية بسرعة مقاومة الباعوض وردم البرك وهو الناقل الأساسى لحمى الوادى المتصدع إلى الحيوان والإنسان، وخصوصا مع زيادة نشاط الرياح بالمحافظة، ما يزيد من سرعة احتمال انتقال الباعوض الحامل للمرض ونهيب مربى الحيوانات بسرعة تحصين حيواناتهم حفاظًا عليها وعليهم والحملة مستمرة حتى تحصين باقى الإدارات.

وأضاف حماد أنه تم تحصين "137 أبقار و21 جاموس و332 ضانى و627 ماعز" بطور سيناء، وفى مدينة شرم الشيخ تم تحصين " 1148 أغنام و962 ماعز و24 جمال"، وفى مدينة سانت كاترين تم تحصين "722 أغنام و1171 ماعز" وفى مدينة رأس سدر تم تحصين "45 أبقار و1200 أغنام و120 ماعز"، وفى مدينة دهب تم تحصين "1077ماعز و 579 أغنام"، بإجمالى 7 آلاف و203 رؤوس ماشية على مستوى المحافظة.