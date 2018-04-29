"تجارة" أسيوط تطلق حملة إفطار جماعى للطلاب المغتربين فى رمضان







أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة جامعة أسيوط، عن بدء الإعداد لإطلاق مشروع "إفطار صائم للإفطار الجماعى للطلاب المغتربين"، والذى تنظمه كلية التجارة خلال فترة الامتحانات للعام الثانى على التوالى، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبداللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح عميد كلية التجارة بأسيوط، إلى أن الحملة تهدف إلى توفير وجبات إفطار لنحو 150 طالباَ يومياَ من الطلاب المغتربين المقيمين خارج المدينة الجامعية ولمدة 26 يوم فى شهر رمضان الكريم.

وقد كشف الدكتور علاء عبدالحفيظ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عن بدء عملية التسجيل للطلاب الراغبين فى الاستفادة من مشروع "إفطار صائم" وذلك بالتوجه إلى وحدة الخدمات الطلابية بالكلية، أو مكتب إتحاد طلاب الكلية، موضحاَ إنه تم فتح باب التسجيل اليوم الأحد الموافق 29 أبريل من الشهر الجارى، وممتد حتى الخميس 3/5/2018 والاشتراك والتسجيل مجانا.