بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بتخفيضات 20%







كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض بمدينة كفرالشيخ، مؤكدا أن المعروضات فى معرض "أهلاً رمضان" أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، ولتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير امن كفرالشيخ، والمحاسب محمد ابو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد محمد عمار، مدير ادارة البحث الجنائى، والمحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والدكتور عبد الحكيم أبواسماعيل مدير عام الطب البيطرى، والمحاسب محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد الرفاعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمحاسب مصباح الشيخ، مدير عام المتابعة التموينية بمكتب المحافظ، والعميد محمد الدفراوى، مدير إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية .

واستمع المحافظ، خلال تفقده للمعرض، من مدير عام التموين والغرفة التجارية إلى شرحا حول أسعار المعرض ونسبة التخفيضات للمواطنين، وعدد الشركات المشاركة، كما استمع إلى أراء المواطنين حول المعرض ومدى رضاهم عن أسعار السلع المعروضة، موجها بعمل اللازم لزيادة عدد هذه المنافذ عبر أماكن بمدن المحافظة لمنع تكدس المواطنين وتوفير السلع لأكبر عدد من الجماهير.

قال محافظ كفر الشيخ، إن هذا المعرض يقام في إطار تنفيذ مبادرة أهلا رمضان، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة، وأسماك غليون، وتشمل كافة السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأرز، وبقوليات وزيوت وسكر، وخضراوات وفاكهة، ومستلزمات رمضان، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسواق، لافتاً أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مزيد من المنافذ لتمتد إلى جميع المراكز والمدن، لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، إن افتتاح معرض "أهلاً رمضان" جاء لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودى الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوى المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن نسبة التخفيض على السلع فى معرض أهلاً رمضان، تتراوح من 10% إلى 20%، إضافة إلى أن هناك معروضات تتخطى نسبة الخصم فيها 25%، لافتًا أن عدد الشركات المشاركة بالمعرض بلغ 22 شركة للسلع الغذائية والاستهلاكية بمحافظة كفرالشيخ، ويهدف المعرض إلى محاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم إقامة 195 منفذا للسلع الغذائية والاستهلاكية، بمراكز ومدن المحافظة، والتى تضم 51 منفذا بمركز ومدينة كفرالشيخ، و23 منافذا بدسوق، و10 منافذا بالرياض، و22 منافذا بسيدى سالم، و17 منفذا ببيلا، و 15 منافذا بالحامول، و 9 منافذ ببلطيم ، و 18 منافذ بقلين، و 13 منافذا بفوة، و 5 منافذ بسيدى غازى، و 4 ببرج البرلس، و 7 منافذ بمطوبس، و 3 منافذ بمصيف بلطيم، بمشاركة جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة (9 منافذ)، شركة إيجبت زون ( قوات مسلحة_14 منفذا)، شركة صافى ( القوات المسلحة_ 6 منافذ )، الشركة العامة لتجارة الجملة ( 17 منفذ )، أمان ( الشرطة_ 13 منفذ )، شركة الصداقة ( 11 منافذا )، أكشاك شباب الخريجين ( 24 منفذا )، فروع الجمعية التعاونية الإستهلاكية ( بعدد 41 منفذا )، ومشروع جمعيتى ( بعدد 54 منفذا)، المنطقة الشمالية العسكرية ( 9 منافذا)، وجهاز الخدمة الوطنية ( بعدد 6 منافذ ) لبيع اللحوم والدواجن المجمدة، ومكرونة كوين، مشدداً بتكاتف كافة الجهود لجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع فى إنشاء منافذ اضافية جديدة للسلع الغذائية لمحاربة الغلاء وتخفيف العبءعن كاهل المواطنين وبخاصة المناطق الاكثر احتياجًا .

وأوضح محافظ كفرالشيخ، انه يتم تسيير 30 سيارة وثلاجة اسبوعيا كمنافذ متحركة، للوصول الى القرى والنجوع بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا، فضلا عن 13 منفذ لبيع أسماك غليون( بلطى سوبر_بورى_أسماك فيليه _جمبرى )_مرحلة أولى، وسيتم زيادتهم تباعاً للحد من ارتفاع أسعار السمك وتوفيره للأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.

وأشار محافظ كفرالشيخ، انه سيتم اقامة شوادر لبيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى، لتوفير اللحوم باسعار مخفضة وجودة عالية، وإقامة معرض "أهلا رمضان" بمدن المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية والتموين، لتنفيذ خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وبخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً طوال شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه قال المحاسب مصباح الشيخ، مدير عام المتابعة التموينية بمكتب المحافظ، إنه تم إقامة منافذ بيع مننتجات أسماك غليون والتى افتتحها محافظ كفرالشيخ، خلال الأيام الماضية، والتى تضاف إلى وجود 2000 بدال وتاجر تموينى بدائرة المحافظة لتوفير السلع التموينية لأبناء المحافظة، وصرف نقاط الخبز التابعة لوزارة التموين، فى موعدها.



توفير التمور بأنواعها



توفير اللحوم بالمعرض



بعض السلع المعروضة بمعرض أهلا رمضان



احدى الباكيات بالمعرض