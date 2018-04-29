الخارجية اللبنانية: وصول 31 طردا من صناديق اقتراع المغتربين لمطار بيروت







كتبت آمال رسلان

أفادت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ اللبنانية بأنه وصل حتى الآن إلى ​مطار بيروت الدولى​ 31 من أصل 32 طرداً دبلوماسياً يحتوى على صناديق الاقتراع والمغلفات وبداخلها ظروف اقتراع المغتربين اللبنانيين المختومة بالشمع الأحمر، والذين أدلوا بأصواتهم فى ​الانتخابات النيابية​ اللبنانية التى جرت فى ​الدول العربية​، وتم إرسالها إلى ​مصرف لبنان​.

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أن الصندوق المتبقى سيصل من جدة يوم غد الاثنين عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، يأتى ذلك فى حين انطلقت المرحلة الثانية من تصويت اللبنانيين المغتربين بالدول الغربية صباح اليوم، على أن تجرى الانتخابات فى الداخل اللبنانى يوم الأحد المقبل.

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن مراقبة العملية الانتخابية بهذه الدقة هى الأولى بتاريخ لبنان وفى العالم العربى مشيرا إلى أن العملية الانتخابية اليوم لم تخل من الشوائب الصغيرة التى عولجت، والتى لا تعد فخراً لوزيرى الخارجية والداخلية فقط بل هى فخر لكل اللبنانيين.