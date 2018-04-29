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الأحد، 29 أبريل 2018 10:56 ص
خالد صلاح
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الخارجية العراقية ترحب باتفاق السلام بين الكوريتين

الأحد، 29 أبريل 2018 10:16 ص
الخارجية العراقية ترحب باتفاق السلام بين الكوريتين زعيما كوريا الجنوبية ونظيرتها الشمالية


بغداد (أ ش أ)
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رحبت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد، باتفاق السلام بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، معربة عن أملها فى أن تنتهى الصراعات فى العالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ "نرحب بالاجتماع التاريخى الذى جمع بين قيادتى ‫كوريا الشمالية والجنوبية، وأسفر عن توقيع اتفاق ‫سلام بين الجارين"، معربا عن أمله فى أن يتمكن الجانبان من اتخاذ خطوات تساهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية والعالم.

وأضاف المتحدث العراقى أن التفاهم والتصالح هو الأساس فى إرساء السلام، مؤكدا أن بلاده تأمل أن تنتهى الصراعات الدائرة فى العالم وتفضى إلى الحوار الذى يؤسس للأمن الدولى.

وتبنى الزعيمان الكورى الشمالى كيم جونج أون والجنوبى مون جيه إن، عقب لقاء قمة عقداه فى قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم إعلانا أكدا فيه نيتهما السعى إلى نزع السلاح النووى الكامل فى شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية، والسعى من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمى.

 


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