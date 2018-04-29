الخارجية الروسية: موسكو تنسق مع الرياض بشأن قضايا الشرق الأوسط

الخارجية الروسية: موسكو تنسق مع الرياض بشأن قضايا الشرق الأوسطالأحد، 29 أبريل 2018 09:06 ص
نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مبعوث الرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف التقى سفير المملكة العربية السعودية فى موسكو رائد كرملى، وناقش الجانبان الجوانب الرئيسية للوضع الراهن فى منطقة الشرق الأوسط فى سياق التنسيق بين البلدين.
وقالت الخارجية الروسية فى بيان (نقلته وكالة انباء /سبوتنيك/ الروسية اليوم الأحد) إنه" تمت مناقشة القضايا الرئيسية لتعزيز العلاقات الروسية السعودية، وكذلك الجوانب الرئيسية للوضع الراهن فى منطقة الشرق الأوسط فى سياق تنسيق التقارب بين موسكو والرياض فى إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".
وشهد مستوى التنسيق بين روسيا والمملكة العربية السعودية ارتفاعا فى عدة مجالات، كان من أهمها، التنسيق فى مسألة استقرار أسعار النفط.
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