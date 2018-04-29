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الجزائر تسحب تراخيص عدد من الأئمة بعد اكتشاف تلقيهم تعليمات من الخارج

الأحد، 29 أبريل 2018 04:25 م
الجزائر تسحب تراخيص عدد من الأئمة بعد اكتشاف تلقيهم تعليمات من الخارج وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى محمد عيسى


كتبت آمال رسلان
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كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى محمد عيسى، أنه تم إلغاء عدد من الرخص، المقدمة سابقا للمتطوعين بالمساجد بعدما تم الكشف أن بعضهم يتلقى تعليمات من خارج الوطن، مؤكدا وقوف الوزارة، إلى جانب قوات الأمن المختلفة والنخبة، حفاظا على الأمن القومى للجزائر.

ودعا الوزير إلى ضرورة "الوقوف كجدار صد حقيقي، ضد الجماعات صاحبة الأهواء والأغراض التى تحاول استغلال مساجد الله، من أجل الترويج لأفكارها السياسية الطائفية أو النحرية"، وهى الحركات التى قال إنها تجعل المقبلين على المساجد ضد الآباء والأبناء والمجتمع.

وقال الوزير، فى تصريحات نقلها موقع الشروق الجزائرى، إنه وبهدف الوقوف فى وجه هذه الأخيرة، تم إصدار تعليمات بإلغاء كل التراخيص المقدمة للمتطوعين من أئمة، خطباء ومدرسين وتجديد هذه الأخيرة بمعايير أكثر حزما، مؤكدا ضرورة دراسة ملفات هؤلاء، من قبل اللجان العلمية، قبل اللجوء إلى مصالح الولاية لمعرفة هوياتهم الإدارية.

وأكد الوزير أن المنابر ستكون جنبا إلى جنب مع قوات الأمن المختلفة وجميع نخب المجتمع حفاظا على أمن الجزائر المتميزة بفكرها الوسطى، ضد الأفكار التى ترمى إلى إحباط معنويات الجزائريين.

 


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