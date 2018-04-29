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الجزائر تتوقع حصادا زراعيا كبيرا هذا العام

الأحد، 29 أبريل 2018 12:00 ص
الجزائر تتوقع حصادا زراعيا كبيرا هذا العام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة


(رويترز)
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ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت أن الجزائر تتوقع حصادا زراعيا كبيرا هذا العام بعد هطول وفير للأمطار وأنها تخطط لتقليص مشترياتها من الشعير والقمح الصلد بشدة فى عام 2020.

وقال نور الدين عمراني، وهو مسؤول فى وزارة الزراعة، إن وفرة مياه الأمطار فى شرق وغرب ووسط البلاد ستسمح بحصاد كبير هذا العام.

وبلغ حجم إنتاج الجزائر من الحبوب 3.5 مليون طن فى عام 2017 ارتفاعا من 3.4 مليون طن فى 2016، لكنه يقل عن أربعة ملايين طن فى العام السابق، وقُدرت فاتورة الواردات فى عام 2017 بنحو 2.7 مليار دولار.

وقال عمرانى أيضا إن الجزائر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الشعير وستنتج 90 بالمئة من حاجاتها من القمح الصلد بحلول عام 2020.

وتقدر المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحبوب فى الجزائر بنحو 3.5 مليون هكتار ويبلغ متوسط الإنتاج 17 قنطارا للهكتار وفقا للبيانات الرسمية.

 


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