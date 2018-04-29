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الإعلام السورى يعلن التوصل لاتفاق إجلاء فى مخيم اليرموك جنوب دمشق

الأحد، 29 أبريل 2018 09:05 م
الإعلام السورى يعلن التوصل لاتفاق إجلاء فى مخيم اليرموك جنوب دمشق دمشق


(أ ف ب)
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أعلن الاعلام السورى الرسمى اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق إجلاء فى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع فى جنوب دمشق، والذى ينتشر فيه جهاديو تنظيم داعش.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن الاتفاق يبدأ العمل به غدا الإثنين وينص على "خروج إرهابيى مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى إدلب وتحرير المحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف على مرحلتين".

 

 

       

 


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