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الإذاعات العربية: مشاركة السعودية بالمهرجان العربى "تقليد جديد للدول العربية"

الأحد، 29 أبريل 2018 10:46 ص
الإذاعات العربية: مشاركة السعودية بالمهرجان العربى "تقليد جديد للدول العربية" الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تونس (أ ش أ)
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أكد عبد الرحيم سليمان مدير عام إتحاد إذاعات الدول العربية ومنسق المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية أن اختيار المملكة العربية السعودية ضيف شرف للمهرجان لهذا العام، هو تقليد جديد سيُصبِح مفتوحا لبقية الدول العربية فى المستقبل.

وقال مدير عام إتحاد إذاعات الدول العربية - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن مشاركة المملكة العربية السعودية مميزة فى فعاليات المهرجان، حيث كانت السينما السعودية حاضرة، وكذلك الفلكلور.

وأوضح أن الدورة التاسعة عشرة للمهرجان تميزت بمعرض للإذاعة والتليفزيون حظى باستحسان شركات من بينها الخاصة بالأقمار الصناعية، لأنه يعقد هذه المرة فى الفضاء المفتوح بالمدينة الثقافية التونسية الجديدة ويضم أكثر من ١١٠ أجنحة، و٩٠ عارضا.

وعلى صعيد المسابقات الإذاعية والتليفزيونية، أشار إلى أن الجديد هذا العام هو أن خبراء لجنة التحكيم مستقلون، فهم لا ينتمون لهيئات الإذاعة والتليفزيون المشاركة فى المهرجان بهدف توفير الحيادية.

 


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