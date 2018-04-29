استنفار بمحيط بمحاكم سوهاج استعدادا لإعادة محاكمة المتهمين بـ"إحراق الكنيسة"







سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن، حالة الاستنفار الأمنى العام بمحيط مجمع محاكم سوهاج اليوم الأحد، وذلك تزامنا مع إعادة محاكمة 67 متهما أخوانيا من بينهم 55 متهما حضوريا متهمين بحرق كنيسة مارى جرجس.

تم نشر العديد من القوات بمحيط المحكمة وتم تعقيم المبنى وقاعة المحكمة باستخدام إدارة المفرقعات بإدارة الحماية المدنية وتم إغلاق المحاور المرورية بشكل جزئى.

وجاءت عملية الاستنفار الأمنى أيضا تزامنا مع قرار محكمة جنايات سوهاج الذى صدر أمس السبت، بتأجيل إعادة محاكمة 18 إخوانيا متهمين فى قضية اقتحام مبنى محافظة سوهاج، لجلسة لليوم الأحد، لسماع مرافعة الدفاع.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج، قررت أمس السبت، تأجيل إعادة محاكمة 67 إخوانيا بينهم 55 متهما حضوريا متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال الشريف، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ ومحمد الليثى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.