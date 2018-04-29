استعدادات مكثفة بثقافة البحيرة لاستقبال شهر رمضان المبارك







البحيرة - ناصر جودة

أكد محمد البسيونى وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة، على إتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان الكريم بجميع المواقع الثقافية بالمحافظة.

وأضاف أنه سيتم إقامة عدة فعاليات ثقافية وفنية مميزة خلال شهر رمضان بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور على مدار 10 أيام من يوم 6 رمضان تحت عنوان ليالى رمضان الثقافية بالإضافة إلى عقد 37 ندوة رمضانية بالمدن والمراكز المختلفة، يحاضر فيها نخبة من المثقفين وعلماء الأزهر الشريف.

وأوضح وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الفعاليات الثقافية الرمضانية تتضمن لقاءات دينية وثقافية وعروضا مسرحية بالإضافة إلى عروض للفنون الشعبية والإنشاد الدينى والموسيقى العربية.

ولفت أنه سيتم إقامة برنامج متكامل للمسابقات الثقافية للشباب خلال شهر رمضان بكافة قصور الثقافة بهدف التوعية الدينية والثقافية للنشء والشباب وتعميق الانتماء للوطن وكذلك مواجهة الأفكار المتطرفة التى تريد تغيير الهوية المصرية.