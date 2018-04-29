إنقاذ 6 أشخاص تعطل بهم مصعد نقابة المهندسين بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن رجال الحماية المدنية بكفر الشيح من إنقاذ 6 أشخاص تعطل بهم مصعد كهربائى بنقابة المهندسين بمدينة كفر الشيح استخدموه رغم أنه فى مرحلة التجريب.

تلقى اللواء أحمد صالح،مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود 6 أشخاص عالقين بالمصعد الكهربائى بنقابة المهندسين بسبب عطل فنى طارئ بالمصعد.

انتقلت على الفور سيارات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بصحبة فنيين وعناصر مدربة إلى مكان الواقعة برئاسة العميد رضا عبد الحميد، والرائد محمد صادق، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، تم إنقاذ العالقين وإخراجهم من المصعد دون أى إصابات.

وأكد المهندس باسم حجازى، عضو نقابة المهندسين، لـ"اليوم السابع"، أن المصعد فى مرحلة التشغيل والتجريب، ومن المحتمل حدوث عطل مفاجئ، مشيرا إلى أن الأمر مر بسلام، وسيتم تفادى أى أخطاء فنية.