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إسرائيل تفرج عن لبنانية خطفتها من الحدود بمنطقة شبعا وتسلمها للجيش اللبنانى

الأحد، 29 أبريل 2018 02:50 م
إسرائيل تفرج عن لبنانية خطفتها من الحدود بمنطقة شبعا وتسلمها للجيش اللبنانى الجيش اللبنانى ـ صورة أرشيفية


بيروت (أ ش أ)
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أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد بأن إسرائيل أفرجت عن المواطنة نهاد دلى وسلمتها إلى عناصر من مخابرات الجيش اللبنانى عبر قوات الأمم المتحدة فى لبنان"اليونيفيل".

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلى كان قد خطف دلى أمس السبت من محور الشحل شرقى بلدة شبعا.

 


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الجيش اللبنانى: إسرائيل خطفت مواطنة لبنانية من الحدود فى منطقة شبعا

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