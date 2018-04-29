إسرائيل تفرج عن لبنانية خطفتها من الحدود بمنطقة شبعا وتسلمها للجيش اللبنانى

إسرائيل تفرج عن لبنانية خطفتها من الحدود بمنطقة شبعا وتسلمها للجيش اللبنانىالأحد، 29 أبريل 2018 02:50 م
الجيش اللبنانى ـ صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد بأن إسرائيل أفرجت عن المواطنة نهاد دلى وسلمتها إلى عناصر من مخابرات الجيش اللبنانى عبر قوات الأمم المتحدة فى لبنان"اليونيفيل".
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلى كان قد خطف دلى أمس السبت من محور الشحل شرقى بلدة شبعا.
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