إسرائيل تفرج عن لبنانية خطفتها من الحدود بمنطقة شبعا وتسلمها للجيش اللبنانى







بيروت (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد بأن إسرائيل أفرجت عن المواطنة نهاد دلى وسلمتها إلى عناصر من مخابرات الجيش اللبنانى عبر قوات الأمم المتحدة فى لبنان"اليونيفيل".

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلى كان قد خطف دلى أمس السبت من محور الشحل شرقى بلدة شبعا.