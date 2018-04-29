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إزالة تعديات على أملاك الدولة ومبانى مخالفة بمحافظة الدقهلية

الأحد، 29 أبريل 2018 10:39 ص
إزالة تعديات على أملاك الدولة ومبانى مخالفة بمحافظة الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية


الدقهلية - محمد حيزة
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أمر الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية بإزالة التعديات والمبانى المخالفة، بمدينة المنصورة، وشكل اللواء أحمد رأفت رئيس مركز ومدينة المنصورة لجنة لإزالة المبانى المخالفة بنطاق مركز ومدينة المنصورة.

وتم إزالة حالة تعدى على أملاك الدولة بقرية النسمية على مساحة 150 متر، وإزالة حالة أخرى بالتطوير بقرية ميت لوزة تم الهدم حتى سطح الأرض، على مساحة 100 متر، كما تم سحب خلاطة لعدم الشروع فى صب سقف الدور الثالث العلوى والتحفظ عليها بنقطة نقيطة، حيث صدر ترخيص لمنزل بإقامة طابقين فقط، وتم تحرير محاضر بالواقعة، وتغريم المخالفين، وإلزامهم برد الشئ لأصله.

 

 


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