أنباء عن اتفاق تسوية بين السلطات السورية ومسلحى 3 بلدات جنوبى دمشق







دمشق (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، بأن السلطات السورية اتفقت مع قيادات مسلحة فى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب شرقى العاصمة دمشق على تسوية أوضاع المسلحين ورحيل الباقين منهم وعائلاتهم.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، إن الاتفاق يقضى بعودة مؤسسات الدولة فى البلدات الثلاث إلى سيطرة السلطات السورية لاستئناف تقديم الخدمات للمواطنين على أن يبدأ العمل بالاتفاق عقب انتهاء الترتيبات التنفيذية له.

من جانبهم، أفاد ناشطون سوريون بأن الرافضين لتسوية أوضاعهم فى البلدات الثلاث، سيجرى إخراجهم منها قبل الانتهاء من ملف تنظيم داعش ووجوده جنوب العاصمة ، لافتين إلى أن عملية الخروج نحو الجنوب السورى ستكون لعدد محدود ودون سلاح.

كان الجيش السورى قد أعلن -فى وقت سابق- أن منطقة القلمون الشرقى أصبحت خالية من الإرهاب، بعد إجلاء مئات المقاتلين وعوائلهم عنها ونقلهم إلى الشمال السورى بموجب اتفاق مع الحكومة السورية برعاية روسية.