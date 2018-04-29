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الأحد، 29 أبريل 2018 01:19 م
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أعرف عدوك وأحمى وطنك ندوة بالمعهد الدينى النموذجى بشبين الكوم بالمنوفية

الأحد، 29 أبريل 2018 12:58 م
أعرف عدوك وأحمى وطنك ندوة بالمعهد الدينى النموذجى بشبين الكوم بالمنوفية اللواء اسامة سعودى مساعد مدير أمن المنوفية اثناء كلمتة


المنوفية – محمود شاكر
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نطمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومنطقة الوعظ بالمنوفية أولى اللقاءات بالمعهد الدينى النموذجى بشبين الكوم فى إطار تواصل الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى لتنفيذ سلسلة اللقاءات التثقيفية حول الأمن القومى والتحديات التى تواجه المجتمع.
 
 
 
شارك فى اللقاء اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية واللواء أسامة سعودى مساعد مدير أمن المنوفية والملازم أول بدر محمد بدر نائبا عن المستشار العسكرى وفضيله الشيخ السيد محمود سراج وكيل الوزارة مدير المنطقة الازهرية بالمنوفية، وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية . 
 
 
وتحدث الحضور عن أهمية الحفاظ على الأمن وتكاتف الجميع فى للوقوف فى وجهة أى فرد يريد النيل من مصر وأن مصر عبر التاريخ وقفت ضد أى محاولات للنيل منها وتحدثوا عن أهمية الأمن والوطن والتحديات التى تواجهة المجتمع والأمة العربية  .
 
 
وناشد المشاركين بالندوة على ضرورة التماسك والتعاون من اجل الوصول إلى أعلى قدر من التأمين للوطن والحفاظ على أراضية وتحقيق الأمن والامان للجميع .
 
 
الحضور
الحضور

المنصة _1
 
للواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد اثناء كلمتة
للواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد اثناء كلمتة
 

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