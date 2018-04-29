أبو الغيط يبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية مع المبعوث الأممى







(أ ش أ)

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة السيد غسان سلامة المبعوث الأممى إلى ليبيا حيث بحثا سبل حلحلة الأزمة الليبية ومساندة الجهود التى يضطلع بها المجتمع الدولى لاستكمال العملية السياسية واتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية المقررة بموجب اتفاق الصخيرات.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن سلامة أطلع الأمين العام على الجهود التى يقوم بها لتنفيذ خطة العمل التى أطلقتها الأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى لتشجيع الحوار السياسى بين الأطراف الليبية، وتنظيم وعقد ملتقى وطنى جامع يضم جميع أطياف المجتمع الليبى لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية فى البلاد، وإجراء الاستفتاء على الدستور الليبى الجديد وعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام .

وأوضح المتحدث الرسمى أن أبو الغيط جدد من ناحيته التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها لأى جهد يرمى إلى تشجيع الوفاق الوطنى بين الأشقاء الليبيين ويساهم فى استكمال عملية الانتقال الديمقراطى فى البلاد، مشيراً إلى أن الجامعة تظل على أتم استعداد لمرافقة الأطراف الليبية فى هذه المسيرة وتنفيذ الاستحقاقات المتبقية المنتظرة، بما فى ذلك من أجل المساعدة فى إجراء ومراقبة الانتخابات الليبية المنتظر عقدها تلبية لأية طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية .

وذكر المتحدث الرسمى أن أبو الغيط وسلامة بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون العربى والأممى مع كل من الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى فى إطار المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، وذلك عشية انعقاد الاجتماع الرابع للمجموعة الذى ستستضيفه الجامعة يوم غد الاثنين 30 أبريل بمشاركة أمين عام الجامعة، والمبعوث الأممي، والسيدة فدريكا موجرينى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والسيد بيير بويويا رئيس بوروندى الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقى إلى مالى والساحل.